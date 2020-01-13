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Украинский чемпион устроил массовое побоище на турнире в Стамбуле (видео)

STYLERНовости спорта    13.01.2020 - 12:33
Украинский чемпион устроил массовое побоище на турнире в Стамбуле (видео)
Украинский борец Хасан Закариев устроил драку на чемпионате в Турции (коллаж: РБК-Украина)

Поединок Хасана Закариева по вольной борьбе закончился массовой потасовкой

Украинский борец Хасан Закариев стал инициатором массовой потасовки во время поединка по вольной борьбе. В сеть попало видео, на котором поединок на чемпионате памяти Яшара Догу в Стамбуле закончилось дракой, в которой участвовало более 10 человек.

Во время встречи украинского спортсмена с грузином Зурабом Эрбоцанашвили в категории до 79 килограмм, у Хасана не выдержали нервы и он применил запрещенный прием.

Поединок был довольно жестким, и грузин (в красном трико) вел счет на татами, идя к победе со счетом 8:5. Обладатель Кубка Украины Закариев (в синем трико) не выдержав эмоционального напряжения, ударил Эрбоцанашвили по лицу.

Грузин дал сдачу украинскому борцу, после чего на татами сбежались тренеры и борцы двух команд, продолжив драку.

Сначала представитель команды из Украины сбил с ног Эрбоцанашвили ударом в лицо, а затем тренер грузинов набросился с кулаками на Закариева.

Украинский борец Закариев устроил драку на чемпионате в Турции (видео: YouTube/Love story Yakutsk)

К слову, украинский боксер Ломаченко отреагировал на скандал с российским спецназом. Василий записал видео, на котором прочел стихи. В них он благодарит тех людей, кто "увидел суть" и не обратил внимание на российский флаг.

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