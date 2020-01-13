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Український чемпіон влаштував масове побоїще на турнірі у Стамбулі (відео)

STYLERНовости спорта    13.01.2020 - 12:33
Український чемпіон влаштував масове побоїще на турнірі у Стамбулі (відео)
Український борець Хасан Закарієв влаштував бійку на чемпіонаті в Туреччині (колаж: РБК-Україна)

Поєдинок Хасана Закарієва з вільної боротьби закінчився масовою бійкою

Український борець Хасан Закарієв став ініціатором масової бійки під час поєдинку з вільної боротьби. В мережу потрапило відео, на якому поєдинок на чемпіонаті пам'яті Яшара Догу у Стамбулі закінчився бійкою, в якій взяло участь понад 10 осіб.

Під час зустрічі українського спортсмена з грузином Зурабом Ербоцанашвілі в категорії до 79 кілограм, у Хасана не витримали нерви і він застосував заборонений прийом.

Поєдинок був досить жорстким, і грузин (в червоному трико) вів рахунок на татамі, йдучи до перемоги з рахунком 8:5. Володар Кубка України Закарієв (у синьому трико) не витримавши емоційної напруги, вдарив Ербоцанашвілі по обличчю.

Грузин дав здачу українському борцю, після чого на татамі збіглися тренери і борці двох команд, продовживши бійку.

Спочатку представник команди з України збив з ніг Ербоцанашвілі ударом в обличчя, а потім тренер грузинів накинувся з кулаками на Закарієва.

Український борець Закарієв влаштував бійку на чемпіонаті в Туреччині (відео: YouTube/Love story Yakutsk)

До речі, український боксер Ломаченко відреагував на скандал з російським спецназом. Василь записав відео, на якому прочитав вірші. В них він дякує тим людям, хто "побачив суть" і не звернув увагу на російський прапор.

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