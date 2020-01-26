Украинский боксер на ринге покусал экс-чемпиона мира: "прием" попал на видео

Бокс Иван Редкач- Дэнни Гарсия (Фото: GTB Promotions / sport2k.net)

Иван Редкач проиграл Дэнни Гарсии по решению судей

Украинский боксер Иван Редкач укусил своего соперника Дэнни Гарсию на ринге на арене Барклайс-центр в Нью-Йорке. Спортсмены провели 12 раундов в субботу вечером, и по решению судей победа досталась 31-летнему американцу - бывшему чемпиону мира по версиям WBC и WBA в первой полусредней и WBC полусредней весовых категориях.

Отметим, что рефери не заметил момент неспортивного "приема", и уже после оглашения результатов Гарсия заявил об инциденте, который произошел в восьмом раунде.

"Он укусил меня, он сказал "Майк Тайсон!", когда укусил меня" - признался американский боксер, показывая на трапециевидную мышцу около шеи с левой стороны.

Позже Гарсия повторил историю про инцидент на ринге в своем интервью после боя на Showtime.

Также американский спортсмен добавил, что кусают его впервые, и высказал опасения в тот момент, что даже придется накладывать швы.

Иван Редкач укусил Дэнни Гарсию на спортивной арене в Нью-Йорке

33-летний боксер-профессионал в полусреднем веса Редкач, у которого прозвище Грозный (El Terrible), проиграл в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе на карточках всех судей – 118:110, 117:111, 117:111 в пользу Гарсии.

Экс-чемпиону мира не удалось нокаутировать украинца, и все 12 раундов спортсмены демонстрировали технический бокс.

Иван Редкач провел бой с Дэнни Гарсией в Нью-Йорке (Фото: spin.ph)

Теперь Гарсия является обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC, которым владеет Эррол Спенс.

Для Редкача это стало пятым поражением на профессиональном ринге. Всего же у него 23 победы.

Иван Редкач против Дэнни Гарсии - полное видео боя