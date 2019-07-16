Украинский боксер переехал в Израиль: экс-чемпион Европы работает грузчиком

Фото: коллаж РБК-Украина

Боксер Виталий Цыпко не видел для себя перспектив в родном Днепре

Украинский боксер-профессионал во втором среднем весе, чемпион Европы 2005 года Виталий Цыпко покинул родной Днепр и переехал в израильский Ришон-ле-Цион. 43-летний спортсмен хочет начать там карьеру тренера по боксу, но пока работает грузчиком. Об этом сообщает SportArena.

Цыпко 14 лет назад вошел в топ-5 лучших украинских боксеров-профессионалов после победы на ринге Брайана Мэги из Британии. Свой крайний поединок на профессиональном ринге украинец провел в апреле 2009-го.

Виталий объяснил, что в Днепре не видел для себя перспектив в качестве тренера, поэтому решил работать в Израиле.

Виталий Цыпко (Фото: sportarena.com)

"А пока немного подрабатываю, ведь нужно на что-то жить", - добавил он.

Сейчас Цыпко занимается сбором необходимых документов, чтобы оформить тренерскую лицензию в Израиле

Еще одной из причин переезда для Виталия стало желание устроить своего сына Никиту в израильский футбольный клуб. Так, парень также занимается спортом и в 2016-м году был признан лучшим защитником в Днепре.

Цыпко говорит, что в августе сыну еще нужно будет пройти медосмотр.

Виталий Цыпко впервые вышел на профессиональный ринг в октябре 1999 года. За 10 лет он провел 26 боев, из который одержал победу в 22, причем нокаутом - 12. Завершил карьеру боксера из-за травм.

Виталий Цыпко 16 июля 2005 года в Нюрнберге победил Брайана Мэги и стал чемпионом Европы (Видео: YouTube / Boxing VHS)

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