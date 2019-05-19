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Псих: Усик показал, что вытворяет за рулем (видео)

STYLERЖизнь    19.05.2019 - 18:35
Псих: Усик показал, что вытворяет за рулем (видео)
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик поделился своим видео

Александр Усик показал, как проводит время, когда не находиться на тренировке. Украинский боксер выложил видео из своего автомобиля.

Во время движения авто Усик играет на виртуальной гитаре и танцует под песню "Улица роз", которую исполняет группа "Ария".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LomUs (@lomus_17)

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Ария- хороший вкус;
  • Псих;
  • У Саши есть место всему в жизни: музыка, смех и спорт;
  • Ой ну уже скажут, что "пророссийский" почему не Зибров, Саня ну е-мае;
  • Музыка какая-то не христьянская, а Саня вроде бы христьянин! "Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода"!
  • Усик, да и вообще вся их банда с Ломаченко, классные типы. Прям вот живут без лишнего неадекватного пафоса, угарают, кайфуют, прикалываются, подкалывают, выплясывают там что-то не с того на с сего;
  • Вот настоящие, простые человечные люди! Высшие боксеры, без заморочек;
  • Отличный музыкальный вкус! Я под эту песню тоже не могу усидеть на месте;
  • Разный и это супер!
  • Саня, не отвлекайся. Ты за рулем;
  • Руку береги;
  • Артист;
  • Такие руки,а за руль не держатся. Ох уж ети боксеры;
  • Самый позитивный человек!

Напомним, что Александр Усик засветился 9 мая на акции "Бессмертный полк" в Киеве. Боксер появился на месте возложения цветов вместе с лидерами "опоблока".

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик разорвал бицепс во время подготовки к бою с Карлосом Такамом. Это вынудило боксера отменить дебют в супертяжелом весе, который должен был состояться 25 мая.

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