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Как украинский бизнес выживает в локдаун: кто остался "на плаву" и в выигрыше

Четверг 14 января 2021 09:14
Как украинский бизнес выживает в локдаун: кто остался "на плаву" и в выигрыше
Как зарабатывают рестораторы во время локдауна в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Локдаун 2021 в Украине начался 8 января и рассчитан предварительно до 24 января. Всем заведениям общественного питания запретили принимать клиентов внутри, им разрешено работать только на вынос и доставку. Бизнесмены уже хватаются за голову и говорят, что второй локдаун сильно ударит по ним. По их словам, уже сейчас они потеряли 80% выручки.

Как сообщается в сюжете ТСН, люди, которые перешли на "удаленку", тоже перестали заказывать еду онлайн и начали готовить дома. Рестораторы жалуются, у них остались только постоянные клиенты, которые заказывают доставку, чтобы поддержать заведение.

А вот ресторатор Олег Винник из Львова рассказывает, что заведения в городе смогли заработать во время новогодних праздников. Благодаря этому они смогут пережить двухнедельный локдаун. Не стоит забывать, что после праздников всегда спрос на злачные заведения у людей утихает.

Голова асссоциации ресторанного бизнеса Сергей Трахачов рассказал, что одна третья часть украинских заведений питания не работают вообще и уже есть прогнозы по поводу того, как локдаун отразится на заведениях.

"За три недели локдауна, если его не продолжат, украинская сфера общественного питания потеряет минимум 7-8 миллиардов гривен. Но те, кто раньше занимался только доставкой, сейчас в выигрыше, у них выручка увеличилась на 20%", - рассказал Трахачов.

Как выживают заведения во время локдауна

Как мы ранее писали, в Украине задерживают социальные выплаты.

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