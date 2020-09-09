Украинским учителям не "светит" повышение зарплаты: денег нет

Украинские учителя не получат повышение зарплат до конца 2020 года. Дело в том, что в государственном бюджете нет средств для повышения заработных плат работникам сферы образования. Об этом заявили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве уточнили, что повышение зарплат отложено из-за Минобразования. В Министерстве обещают попросить правительство предусмотреть на повышение зарплат деньги в бюджете 2021 года.

По предварительным расчетам, для индексации зарплат учителям в 2021 году нужно будет найти около 50 миллиардов гривен (39 – из госбюджета, 11 из местных бюджетов).

В июне 2020 года Верховная Рада обратилась в министерство с просьбой рекомендаций по разработке механизма повышения оплаты труда украинским учителям.

Ведомство подготовило эти рекомендации и предоставило их нардепам. Но соответствующая комиссия Рады "рекомендовала доработать предоставленную информацию в части пересмотра структуры заработной платы учителя, которая бы стимулировала его к профессиональному развитию".

Отметим, что сейчас 5410 гривен в месяц зарабатывает учитель со стажем до 10 лет. Также 8182 гривен зарабатывают педагоги с 30-летним стажем.

Стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал учителям зарплату в размере 4 тысяч долларов.

"Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или о том, где и как подзаработать", – говорил Зеленский.

Как мы ранее писали, учителя из "красной зоны" взбунтовались против полиции.