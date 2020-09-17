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Украинским школьникам продают тетрадки с Красной площадью: разгорается скандал

Автор: Светлана Мащенко

В Ровно можно купить тетрадки с изображением столицы России

В одном из магазинов Ровно женщина купила тетрадку с изображением центра Москвы. На обложке красовался Собор Василия Блаженного, который стоит на Красной площади.

Фото неприятной находки на прилавке магазина появилось на странице Facebook Блога "Знай більше".

"Покупала детям тетради в "Кнопке" и наткнулась на Красную площадь. Почти 7-ой лет войны... А сзади украинский алфавит и надпись, что в учреждениях образования с советской символикой и кремлевской площадью использование разрешается", - подписаны скандальные фото.

Украинским школьникам продают тетрадки с изображением Красной площади (фото: facebook.com/Блог-Знай-більше)

Интересно, что в ассортименте тетрадей этого же производителя других столиц мира не было.

Производитель данной продукции Общество с ограниченной ответственностью "Тетрада". Указано, что центральный офис находится в Тарасовке под Киевом.

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Украинским школьникам продают тетрадки с картинками Москвы (фото: facebook.com/Блог-Знай-більше)

"Неужели предприниматели не видели, что заказывают для своих покупателей и почему так безответственно к этому отнеслись? Или может сознательно делают рекламу стране-агрессору?" - возмутились авторы публикации.

Ранее мы писали, что в Виннице нашли изображение Путина в неожиданном месте.

Также сообщалось, что в Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвала ВСУ "убийцами".

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