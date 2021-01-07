Українських туристів побили та пограбували на популярному екзотичному курорті

Занзібар (фото: pixabay.com)

Українських туристів пограбували і побили на курортному острові Занзібар, Танзанському архіпелазі біля східного берега Африки. Загальна сума вкраденого розбійниками майна перевищує 6 тисяч доларів.

Про інцидент розповіла подруга однієї з постраждалих, журналістка з Києва Ірина Поліщук у своєму Facebook.

Громадяни України, незважаючи на погрози злочинців, все ж звернулися до місцевої поліції, й правоохоронці вже зайнялися розслідуванням.

Зазначається, що НП з відпочиваючими сталася 5 січня. Українцям, які прибули на Занзібар, запропонували таксі до готелю в іншій частині острова. Приблизно через пів години їзди водій раптом звернув і зупинився, після чого до авто підбігла група молодиків, які почали про щось розмовляти з ним на підвищених тонах.

"Водій зник. Потім грабіжники проникають в машину, погрожують, б'ють, забирають все цінне і вимагають пін-коди з кредитних карт, погрожуючи розправою", - йдеться в публікації.

Українці після трьох годин "спілкування" з грабіжниками залишилися стояти на трасі без телефонів, ноутбуків, порожньою кредитною карткою і 100 доларами на ночівлю і зворотний шлях додому.

Повідомляється, що поліцейські вже знайшли машину і водія таксі.

Тепер українські туристи чекають на якнайшвидшого "розв'язання питання", оскільки крім морального і матеріального збитку вони втратили дуже важливу і цінну інформацію, яка зберігалася на вкрадених ноутбуках і телефонах.

"Хотілося б отримати підтримку від нашого МЗС в частині діалогу з танзанійськими колегами для якнайшвидшого розслідування. Оскільки напрямок Занзібар на сьогодні є найбільш перспективним і все більше і більше українців обирають цей острів для відпочинку - важливо інформувати їх і забезпечити безпечне перебування", - пише киянка.

Раніше повідомлялося, що українські туристи постраждали в Єгипті від нападу акули. Як пізніше з'ясувалося, отримані в результаті НП в Шарм-ель-Шейху травми страховка може не поширюватися.

Також ми писали про те, що в грудні на безпечному карибському курорті сталася трагедія з туристкою.