В украинских супермаркетах продавали колбасу со стеклом: заманивали акционной ценой

В Сумах мужчина купил в супермаркете колбасу, в которой его ждал неприятный сюрприз, а именно стекло. Виктора привлекла в магазине акционная цена мясного продукта.

Об этой истории рассказали на канале "Украина 24".

Виктор хотел поужинать, но изумился, когда в колбасе обнаружил что-то большое и колючее. Вначале он подумал, что это кость.

"Обнаружил, когда начал откусывать кусочек. Думал, что это кость. Когда вынимаю — стекло", - рассказал Виктор.

Оказалось, что в колбасе стекло размером с горошину. По словам Виктора, ему еще очень повезло, что стекло попало на зуб, а не сразу в желудок.

В супермаркете после предъявления чека, покупателю вернули деньги за товар. Покупал он всего 200 граммов.

Руководитель маркета уверяет, до сих пор жалоб на эту продукцию не было. Отмечается, что эту колбасу делают в Днепропетровской области, специально для сети супермаркетов.

Виктор решил написать жалобу в службу защиты потребителей. Он добавил чек и фотодоказательства.

Накажут ли производителя

"Если подтвердится факт попадания опасного фактора в продукт потребления, то оператор рынка понесет административную ответственность, а вся опасная продукция будет возвращена с реализации", — рассказал заместитель управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко.

Если вина производителя будет доказана - ему "светит" штраф в размере всего 500 гривен. Если бы Виктор попал в больницу - тогда производитель должен был заплатить за лечение.