В українських супермаркетах продавали ковбасу зі склом: заманювали акційною ціною
У Сумах чоловік купив у супермаркеті ковбасу, в якій його чекав неприємний сюрприз, а саме скло. Віктора привернула в магазині акційна ціна м'ясного продукту.
Про цю історію розповіли на каналі "Україна 24".
Віктор хотів повечеряти, але здивувався, коли в ковбасі виявив щось велике і колюче. Спочатку він подумав, що це кістка.
"Виявив, коли почав відкушувати шматочок. Думав, що це кістка. Коли виймаю - скло", - розповів Віктор.
Виявилося, що в ковбасі скло розміром з горошину. За словами Віктора, йому ще дуже пощастило, що скло потрапило на зуб, а не відразу в шлунок.
У супермаркеті після пред'явлення чека, покупцеві повернули гроші за товар. Купував він всього 200 грамів.
Керівник маркету запевняє, досі скарг на цю продукцію не було. Зазначається, що цю ковбасу роблять у Дніпропетровській області, спеціально для мережі супермаркетів.
Віктор вирішив написати скаргу в службу захисту споживачів. Він додав чек і фотодокази.
Чи покарають виробника
"Якщо підтвердиться факт потрапляння небезпечного фактора в продукт споживання, то оператор ринку понесе адміністративну відповідальність, а вся небезпечна продукція буде повернута з реалізації", — розповів заступник управління Держпродспоживслужби в Сумській області Євген Лазоренко.
Якщо вина виробника буде доведена - йому "світить" штраф у розмірі всього 500 гривень. Якби Віктор потрапив до лікарні - тоді виробник повинен був заплатити за лікування.
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