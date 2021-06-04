В українських супермаркетах продавали ковбасу зі склом: заманювали акційною ціною

У Сумах чоловік купив у супермаркеті ковбасу, в якій його чекав неприємний сюрприз, а саме скло. Віктора привернула в магазині акційна ціна м'ясного продукту.

Про цю історію розповіли на каналі "Україна 24".

Віктор хотів повечеряти, але здивувався, коли в ковбасі виявив щось велике і колюче. Спочатку він подумав, що це кістка.

"Виявив, коли почав відкушувати шматочок. Думав, що це кістка. Коли виймаю - скло", - розповів Віктор.

Виявилося, що в ковбасі скло розміром з горошину. За словами Віктора, йому ще дуже пощастило, що скло потрапило на зуб, а не відразу в шлунок.

У супермаркеті після пред'явлення чека, покупцеві повернули гроші за товар. Купував він всього 200 грамів.

Керівник маркету запевняє, досі скарг на цю продукцію не було. Зазначається, що цю ковбасу роблять у Дніпропетровській області, спеціально для мережі супермаркетів.

Віктор вирішив написати скаргу в службу захисту споживачів. Він додав чек і фотодокази.

Чи покарають виробника

"Якщо підтвердиться факт потрапляння небезпечного фактора в продукт споживання, то оператор ринку понесе адміністративну відповідальність, а вся небезпечна продукція буде повернута з реалізації", — розповів заступник управління Держпродспоживслужби в Сумській області Євген Лазоренко.

Якщо вина виробника буде доведена - йому "світить" штраф у розмірі всього 500 гривень. Якби Віктор потрапив до лікарні - тоді виробник повинен був заплатити за лікування.