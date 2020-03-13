Украинских школьников из-за карантина будут учить дистанционно: подробности

Карантин в школах Украины из-за коронавируса действует с 12 марта по 3 апреля. Правительство распорядилось для предотвращения распространения COVID-19 закрыть все учебные заведения в стране - от дошкольных до вузов и институтов последипломного образования, независимо от формы собственности и сферы управления.

Отметим, что вынужденный перерыв в учебе на три недели на самом деле аналогом каникул не является, и ученики могут продолжить изучать школьные предметы. Как будет реализовываться этот процесс - читайте в материале Styler.

Дистанционное обучение будет происходить четыре раза в день по будним до конца карантина на телеканале "Киев" уже с понедельника, 16 марта. 35-минутные видеоуроки для выпускников (учеников 9 и 11 классов) будут проводить онлайн около 30 лучших учителей школ Киева.

Трансляция будет осуществляться на YouTube-странице канала.

Время: 09:30, 11:30 и 13:30.

Старшеклассникам будут преподавать по предметам, каторые вынесены на ВНО: биология, химия, украинский язык, украинская литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий и английский языки.

Будут даже домашние задания.

Видео: Из-за карантина в школах украинским ученикам будут давать телеуроки

Коронавирус: в каких случаях родители могут оставаться дома вместе с детьми

Согласно Закону Украины "Об отпусках" (пункт 3-1 статьи 25) по желанию работника (это может быть мать, отец, бабушки, дедушки или другие родственники, которые присматривают за ребенком) полагается отпуск без сохранения заработной платы для вынужденного присмотра за ребенком возрастом до 14 лет.

Но что делать, если руководство на работе не желает подписывать заявление об отпуске - ответ на этот вопрос удалось получить Styler.

Как рассказала адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Валерия Гудий, этот неоплачиваемый отпуск можно использовать в случае карантина. Если же работник не хочет лишаться заработка на период карантина, он может обратиться к работодателю с личной просьбой о возможности сократить рабочий день или работать дома.

"В крайнем случае, если работодатель отказывается установить гибкий график, можно привлечь адвокатов, которые помогут урегулировать отношения между работником и работодателем", - отметила она.

Юристы настоятельно рекомендуют работодателям разработать план работы в связи карантином. А также предусмотреть возможность перевода сотрудников, которым необходимо присматривать за детьми, в посменный режим работы или в режим работы более удобный для сотрудников.

"Это поможет не допустить простоев в трудовых процессах и позволит работнику совмещать трудовые и родительские обязанности", - добавила адвокат.



Как сообщалось ранее, за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса в Украине предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.