В украинских магазинах обнаружили 70 тысяч опасных товаров: что продавали людям

С начала 2021 года в рамках осуществления государственного рыночного надзора территориальными органами Госпродпотребслужбы выявлено более 72 тысяч единиц продукции, которая не отвечала установленным требованиям.

Специалистами проверялась продукция, которая относится к повышенной степени риска, а именно: электрическое и электронное оборудование, радиооборудование, кабельная продукция, игрушки, моющие средства, обувь и тому подобное.

Очень часто не соответствовала установленным требованиям продукция радиооборудования, электрическое и электронное оборудование, игрушки и обувь.

"Мы фиксируем много обращений от потребителей относительно качества непродовольственных товаров, и меры, которые проводят наши специалисты, подтверждают наличие значительного количества несоответствующей продукции. Наша задача - чтобы на украинском рынке не было продукции, опасной для потребителей, ведь от этого зависит наше здоровье и здоровье наших детей", - рассказала Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Отмечается, что по продукции, которая не соответствует нормам, было принято 4339 ограничительных (корректирующих) мер (в 2020 году 2595). Сумма штрафных санкций составила более 22 млн грн (за аналогичный период 2020 8,5 млн).