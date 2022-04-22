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Украинские звезды записали невероятно сильный ролик к воинам ВСУ: пробирает до мурашек

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Пятница 22 апреля 2022 15:14
Украинские звезды записали невероятно сильный ролик к воинам ВСУ: пробирает до мурашек Украинские звезды записали сильное обращение к украинским защитникам (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские звезды записали невероятно сильный ролик с обращением к украинским защитникам. Они попросили украинских воинов беречь себя и вернуться домой живыми, веди их ждут матери, жены, сестры и дети.

Ролик разместили на своей странице в Instagram Маша Ефросинина.

В записи видео участвовали: Маша Ефросинина, Оля Полякова, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Елена Кравец, Юлия Санина, Соня Плакидюк и Настя Каменских.

Украинские женщины перечислили мужские имена и обратились к ним с просьбой беречь себя. Они напомнили, что за них молится вся Украина, все матери, жены, любимые и сестры.

А также рассказали, что дочки ждут возращения отцов с войны и уже разучивают стихи к победе. А сыновья гордятся своими защитниками и рисуют рисунки.

Звезды высказали слова поддержки украинским защитникам и отметили, что они понимают, как наши воины устали, сколько им пришлось пережить и увидеть страшных вещей.

В конце ролика знаменитые женщины Украины благодарят военных за то, что они рискуют своей жизнью и защищают свою землю, своих детей, свою страну и своих женщин.

"Каждый вечер каждая украинка ложится спать с мыслями о своем муже, о его друзьях и друзьях его друзей. О всех, кто защищает нас и нашу землю от самого большого варварского и уничтожающего нападения в мире… Каждая из нас считает гудки в трубке, каждая не позволяет себе плакать и раскисать во время видео связи. Каждая, даже если никогда не верила в бога, начала молиться за наших защитников", - написала Маша Ефросинина.

"Наши защитники! Наши ВСУ! Мы так благодарны вам за то, что, будучи в самом аду, вы защищаете нашу землю и оберегаете нас. Гордимся вами! Верим в вас! Мысленно обнимаем каждого! Молимся за вас по всей Украине. И очень ждем вашего возвращения домой. Живыми, здоровыми и с победой", - добавила Настя Каменских.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Каменских с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн и расплакалась.

А также мы писали о том, что Ефросинина рассказала, как Киркоров клянчил роли у Зеленского.

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