Ефросинина, Билык и Андре Тан отвели детей в 1 класс: смотрим на фото, как это было

Оля Цибульская отдала 6-летнего сыночка Нестора в 1-й класс. На фото певица с малышом радуются празднику первого звонка.

"Первый раз в первый класс. Наша любовь! Сыночек! Пусть мир открывается для тебя и удивляет своими возможностями. Ты можешь все", - подписала кадры Оля.

А вот многодетные родители Аlyosha и Тарас Тополя отправили старшего сына 8-летнего Романа уже в третий класс, 5-летний Марк перешел в выпускную группу садика, а младшенькой Маше в августе исполнился только год.

"Поздравляю всех с началом учебного года! Надеюсь, он будет все-таки в школе, а не дома... Пусть у всех деток и учителей будет вдохновение и удовольствие от учебы и общества, в котором они получают новый опыт!" - подписала фото с мужем и детьми Елена Кучер (настоящее имя певицы).

"1 сентября!" - лаконично описал праздничный кадр Алексей Потапенко. он же ПТП, он же Потап.

На фото он позирует со своим уже таким взрослым сыном Андреем, которому в сентябре исполнится 13 лет.

Маша Ефросинина с мужем отвела сыночка Сашу, которому в августе исполнилось 7 лет, в первый класс. Звезда пишет, что это стоило ей немало нервов.

"Наш с Тимуром Хромаевым второй первый класс (дочке Нани уже 17 лет. - Ред.)! Чувства острее и осознаннее! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы ни к черту! Утром обнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала. В три новых пары туфель не влез - ни разу обул, а уж маленькие... Тимур ржет, Саню волнует, когда его уже заберут!" - подписала фото и видео телеведущая.

Холостячка Ксения Мишина также похвасталась фото сыночка Платона (в октябре мальчику исполнится 9 лет) в белой рубашке и с букетом для учительницы.

Актриса в своем посте отметила, что 1 сентября как для нее, так и для сына не очень радостный день.

"Как написала сегодня моя подруга: "дорогие, с праздником вас... или с началом жести". У моего сына также двоякое впечатление от 1 сентября, у меня соответственно тоже... Но вспоминая свои школьные годы, я испытываю очень приятные ощущения и мурашки", - подписала кадры Ксения.

Ирина Билык похвасталась фото сыночка Табриза Аслана, который несмотря на свой юный возраст уже стал школьником.

"Всех детишек с первым днем осени - 1 сентября", - подписала кадр с любимым первоклассником певица.

Мальчику, рожденному суррогатной матерью от экс-мужа артистки Аслана Ахмадова, исполнится шесть лет лишь в декабре.

Хореограф Илона Гвоздева с мужем тоже провели 6-летнюю дочь Валерию (или Рию) в первый класс.

"Поздравляю всех с 1 сентября. Не верится до сих пор, что это малышка уже школьница. Дай Бог в добрый путь, моя милая, а мы будем созерцать и поддерживать", - подписала семейное фото участница "Танцев со звездами".

Шоумен Владимир Остапчук также похвастался фото со своей дочкой, 7-летней Эмилией.

"Моя второклассница", - подписал он фото, где держит уже довольно взрослую девочку на руках.

Дизайнер Андре Тан провел свою дочь Софию в первый класс. Девочка еще совсем маленькая (в марте исполнилось 5 лет), но уже сидит за партой.

"Моя первоклассница! Сегодня моя совсем взрослая девочка с рюкзаком на плечах отправилась в первый класс. Как так быстро пролетело время? Когда она успела так вырасти? Совсем самостоятельная", - подписал он фото.

Анастасия Приходько, как и Ксени Мишина, не слишком радуется празднику Первого звонка. Да и дети, 11-летняя Нанна и 6-летний Гордей выглядят не очень счастливыми на фото.

"На чиле, на расслабоне. Уже не так страшно как первый раз в первый класс.

Дорогие мамы и папы ну что, ура, с 1 сентября. Я не буду говорить о том, что я так счастлива, это так здорово, и желать хороших оценок, и так далее... Просто коротко о главном - добро пожаловать в ад, дорогие родители. Берегите нервную систему, себя, и окружающие предметы!" - оставила довольно радикальную подпись Настя.

Экс-участница "Холостяка" и ведущая канала LIVE Марина Аристова тоже отвела 9-летнюю дочь Машу в школу. Девочка учится в государственной школе с художественным направлением - Киевской академии искусств.