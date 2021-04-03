Українські лікарі розповіли про весняний COVID-19: які нові симптоми і перебіг хвороби
Весняна хвиля коронавірусу 2021 року відрізняється від осінньої 2020-го тим, що зараз фіксується важчий перебіг хвороби, а також більша заразність, оскільки нові штами вірусу набули нових властивостей.
Лікар-імунолог Чернігівської обласної лікарні Микола Бищак назвав це закономірним явищем, передає "Суспільне".
Медик зазначив, що швидкість розмноження коронавірусу стала швидша через зміни молекулярної структури білка даного виду, який став агресивнішим.
А лікар-пульмонолог обллікарні Іван Тельнов звернув увагу, що поява нових штамів COVID викликало також і зміну симптомів.
Які з'явилися нові симптоми коронавірусу
Медик розповів, що до "класичних" показників (втрата запаху і смаку) додалися:
- перепади високої та низької температур,
- головний біль,
- нудота,
- блювота,
- загальна слабкість.
Перебіг коронавірусу, який "помолодшав", змінився
Тепер скоротився інкубаційний період, важкість захворювання зросла, як і частота важких пневмоній, розповів Бищак.
Імунолог додав, що випадків легкого перебігу COVID-19 стало менше.
Також медики кажуть, що останнім часом збільшується кількість хворих на коронавірус серед дітей.
Начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш додав, що вже є один випадок смерті 16-річного підлітка.
Так, вікова захворюваність COVID-19 різна.
За словами Тельнова, ситуація з COVID-19 складна, і зараз кількість хворих - найбільша за весь період епідемії.
Як повідомлялося, раніше український лікар розповів, чому краще збивати температуру з перших днів COVID-19.
Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Максим Степанов розповів, які мутуючі штами коронавірусу курсують в Україні.