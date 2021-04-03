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Українські лікарі розповіли про весняний COVID-19: які нові симптоми і перебіг хвороби

Новость на русском → Чернігів, Субота 03 квітня 2021 21:06
Українські лікарі розповіли про весняний COVID-19: які нові симптоми і перебіг хвороби Колаж РБК-Україна: лікарі розповіли про зміни у коронавірусі в Україні
Автор: Володимир Костирін

Весняна хвиля коронавірусу 2021 року відрізняється від осінньої 2020-го тим, що зараз фіксується важчий перебіг хвороби, а також більша заразність, оскільки нові штами вірусу набули нових властивостей.

Лікар-імунолог Чернігівської обласної лікарні Микола Бищак назвав це закономірним явищем, передає "Суспільне".

Медик зазначив, що швидкість розмноження коронавірусу стала швидша через зміни молекулярної структури білка даного виду, який став агресивнішим.

А лікар-пульмонолог обллікарні Іван Тельнов звернув увагу, що поява нових штамів COVID викликало також і зміну симптомів.

Які з'явилися нові симптоми коронавірусу

Медик розповів, що до "класичних" показників (втрата запаху і смаку) додалися:

  • перепади високої та низької температур,
  • головний біль,
  • нудота,
  • блювота,
  • загальна слабкість.

Перебіг коронавірусу, який "помолодшав", змінився

Тепер скоротився інкубаційний період, важкість захворювання зросла, як і частота важких пневмоній, розповів Бищак.

Імунолог додав, що випадків легкого перебігу COVID-19 стало менше.

Також медики кажуть, що останнім часом збільшується кількість хворих на коронавірус серед дітей.

Начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш додав, що вже є один випадок смерті 16-річного підлітка.

Так, вікова захворюваність COVID-19 різна.

За словами Тельнова, ситуація з COVID-19 складна, і зараз кількість хворих - найбільша за весь період епідемії.

Як повідомлялося, раніше український лікар розповів, чому краще збивати температуру з перших днів COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Максим Степанов розповів, які мутуючі штами коронавірусу курсують в Україні.

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