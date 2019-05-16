Украинские воины проучили оккупантов за наглость (видео)

Воины ВСУ в районе проведения ООС на Донбассе нанесли по позициям оккупантов точные удары, в результате чего были уничтожены блиндаж и автомобили. Об этом рассказал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Также в сети было опубликовано соответствующее видео.

Отмечается, что боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной механизированной бригады, которая ранее ликвидировала вражеские огневые точки и минометы, обнаружила на одной из передовых позиций противника два автомобиля.

Волонтер предположил, что боевики погли съехаться для изучения позиций ВСУ, "может подвезли что-то, может совещание было, кто их знает".

Фото: скриншот

"На войне такую наглость без внимания оставлять нельзя. Тем более с этих очень хорошо укрепленных позиций постоянно происходят обстрелы и провокации", - говорится в публикации.

Первый пристрелочный удар пришелся точно по окопу и блиндажу, чтобы оккупанты не смогли выбежать. Еще несколько попали рядом с машинами, чтоб "от осколков уже никуда уехать не смогли". А затем был нанесен удар точно по цели.

"Вольготной и спокойной езды по украинской земле больше не будет. Одной машины нет, вторая пригодна только в виде дуршлага", - добавил он.

Фото: скриншот

Также волонтер, отвечая на вопрос в комментариях к сообщению относительно цвета автомобилей (красные), рассказал, что боевики не утруждают себя перекраской бывших гражданских маши, которые отобрали: "Это временный транспорт. Он там долго не выхаживает. Поэтому и не красят".

"Обычная рабочая ситуация на передовой. По связи договорились встретиться на конкретной позиции. Съехались, чтобы быстро что-то обсудить или решить, а потом быстро разъехаться. Но в этот раз не прошло.

Если посмотреть внимательно видео, то там даже капонира с маскировочными сетками нет. Есть вырытый справа, но он без сетки и к нему на авто не проехать. Это под гусянку. Получается там негде спрятать машину. Поэтому по глупому бросили машины в поле", - написал он.

Видео: YouTube / Yuriy Misyagin

Как сообщалось ранее, на Донбассе украинские военные в районе оккупированной Горловки нанесли сокрушительный удар по боевикам. Сами террористы в сети пишут, что украинские войска могут занять город в любой момент.

Также мы писали о том, что в марте ВСУ продвинулись на Донбассе в районе проведения ООС около временно оккупированной Горловки и заняли новые позиции буквально под носом у боевиков "ДНР".