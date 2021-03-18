Украинские ВМС тренировались с НАТО в Черном море отражать воздушные атаки врага (фото)

Все элементы обучения типа PASSEX на море были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедур Альянса.

Украинские "морские волки" из катерной тактической группы ВМС ВСУ тренировались с экипажем кораблей ВМС Турции, Испании и Румынии, и оттачивали мастерство противоминных действий в составе группы кораблей, передаче грузов на ходу, отражения средств воздушного нападения противника и проведения корабельно-боевого обучения по проводке за тралами.

Украинские ВМС и корабли НАТО провели тренировку в Черном море (фото: armyinform.com.ua)

Целью этой тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей.

Также были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по использованию международной системы сигналов, отображения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Совместные тренировки ВМС ВСУ и кораблей НАТО в Черном море (фото: armyinform.com.ua)

Отмечается, что это уже вторые в 2021 году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса, которые происходят для поддержания безопасности в Черноморском регионе и совершенствовании обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп.

ВМС ВСУ и НАТО провели в Черном море тренировку типа PASSEX (фото: armyinform.com.ua)