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Украинские спецназовцы - российскому оккупанту: "позвони маме в последний раз и скажи, что скоро сдохнешь"

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 12:17
Украинские спецназовцы - российскому оккупанту: "позвони маме в последний раз и скажи, что скоро сдохнешь" Воин ВСУ (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Российских артиллеристов, которые обстреливают мирные города Украины, наши воины будут уничтожать на месте. В плен оккупантов украинские спецназовцы брать отныне не будут.

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице Командования Сил специальных операций ВСУ.

Бойцы ССО в обращении к артиллеристам сказали, что после того, как те накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких - российские вояки стали целью воинов ВСУ номер один.

Дальше предлагаем оригинальный текст обращения украинского спецназа к российским солдатам:

Объясняем вам, Ваньки: вы вроде бы далеко и стреляете по целям которых не видите. Не видите маленьких деток, стариков, дома, детские садики, школы и больницы - все это для вас просто цели. Стрельнули, полетело, попали - за*бись, правильно пацаны?

А теперь смотрите, червяки: вы своих целей не видите и вам оттого вроде бы как легче. Но поверьте: легче вам мразям уже не будет никогда. Информация по вам - уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.

Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий - будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли.

Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро сдохнешь, шакал.

Мы не смерть, мы хуже!

Кстати, посмотрите фото наших защитников, которыми будут гордиться поколения украинцев.

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