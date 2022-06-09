Украинские школьники смогут сдать выпускные экзамены в Польше: что известно

Что известно об экзаменах

Министр рассказал, что договоренности о сдаче украинскими школьниками выпускных экзаменов в Польше он достиг после переговоров с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

В частности, до 15 июня Украина должна предоставить информацию о том, сколько учеников хотят сдавать экзамен в Польше и в каких городах. Глава МОН Польши добавил, что именно от этого будут зависеть дальнейшие действия.

Также он отметил, что предварительно планируется организация экзаменов в шести польских университетах.

Добавим, что в мае около 40 учеников из Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля, согласились на сдачу польских экзаменов.

Сколько украинских школьников в Польше

Отметим, что сейчас в польских школах учится около 200 тысяч детей, которые являются гражданами Украины. Также еще 540 тысяч детей учатся по украинской системе образования в дистанционной форме.

Кроме того, украинские школьники, которые выехали в Польшу из-за военного вторжения России в Украину, будут сдавать польский язык во время экзамена в восьмом классе. Полученный результат может повлиять на обучение детей. Чтобы закончить начальную школу, беженцы из Украины обязаны сдать экзамен. Иначе школьникам придется проходить программу восьмого класса повторно.

Экзамен для украинских школьников будет легче - им дадут больше времени, инструкции на украинском языке, они смогут пользоваться словарями. Однако, будут отвечать на польском языке.