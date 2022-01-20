UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские полярники показали детенышей пингвинов: милые фото и видео

Автор: Татьяна Самарук

Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле станции "Академик Вернадский". Также ученые рассказали, сколько сейчас живет таких птиц возле станции.

Видео и фото опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Так, сегодня, 20 января, во всем мире отмечается День осведомленности о пингвинах. Поэтому украинские полярники сняли на видео детенышей птиц.

Отмечается, что на днях биологи 26-й УАЭ насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов пингвинов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тысячи пингвисусидов.

Также, в этом сезоне размножение пингвинов происходило в непростых условиях. Все потому, что акватория была забита льдом, из-за чего птицы имели ограниченный доступ к пище. К тому же снег засыпал гнезда, а на пингвинов нападали хищники.

Украинские полярники показали детенышей пингвинов (facebook.com/AntarcticCenter)

По словам ученых, в этом сезоне малышей значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Но несмотря на это птенцы растут и активно изучают окружающий мир. В частности, совсем скоро они начнут собираться в ясли и готовиться к взрослой жизни.

"Напоминаем, что основной вид на нашем острове - это субантарктические пингвины. Их также называют "ослики" за характерный крик, который звучит почти круглосуточно, или же дженту от английского названия "gentoo", - отметили полярники.

Украинские полярники показали детенышей пингвинов (facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы сообщали, что в Антарктиде рекордные снегопады. Отмечается, что пингвинов засыпало прямо в гнездах.

Также мы писали, что украинские полярники показали видео полного солнечного затмения и рассказали об уникальном явлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
пингвин