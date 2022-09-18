Украинские пограничники о боях с оккупантами: "С бурятами воевали. Очень интересные люди" (видео)

Как отметил командир подразделения Сергей Юрчак, со службы он уволился 3 года назад, и стал военным пенсионером, но после полномасштабного вторжения РФ вновь вернулся в стой, чтобы отражать вражескую навалу.

"Я не хотел встречать захватчика в Тернопольской области, Львовской области. Решил для себя, что буду встречать их там, где они зашли", - говорит он.

Бойцы Госпогранслужбы Ярослав Блынчук из Ивано-Франковска и Сергей Юрчак из Львовской области рассказали, что первая встреча их подразделения с армией оккупантов произошла в селе Воеводовка Луганской области. Они собирались занять позиции, но, как оказалось, там уже находились захватчики.

"Я там мат через мат, начинаю ругать, война идет, а вы что делаете. Снимаю кокон, вижу белые повязки и российские пиксели. Так у меня честно скажу чуть сердечко не выстрелило. Потому что ближайший боец ​​от меня находился примерно 300-400 метров" , - вспоминает командир подразделения Сергей.

Сергей Юрчак, командир подразделения ГСПУ (фото: скриншот с видео)

Боец тогда сам взял в плен пятерых оккупантов.

В Воеводовке пограничников ждал еще один серьезный бой, который длился 3 дня. Тогда украинские защитники сильно потрепали противника, но и сами понесли потери.

"У меня позиция была выгодная. Я всегда видел первый, как они лезут и открывал стрельбу. Того их немного настрелял", - рассказывает Ярослав.

После этого пограничники передислоцировались в Донецкую область и воевали бок о бок с десантниками в Святогорске, Татьяновке и Богородичном. Доводилось встречаться на полях сражения и военными ВС РФ из Бурятии.

"С бурятами воевали. Очень интересные люди. Их поведение такое интересное. Они даже своих добивают, чтобы раненых не забирать. Стонали, стонали, а так добили и те уже не стонут", - описывает Блынчук те бои.

Пограничник Ярослав Блынчук (фото: скриншот с видео)фото: скриншот с видео

В Богородичном Ярослав едва не погиб во время одной из вражеских атак.

"Они шли в наступление так расслабленно. Автомат в режиме патрулирования, болтается у ноги. Он увидел меня, я его, такие удивленные взгляды. И я скачу в окоп и выскакиваю со своим автоматом. И успеваю первый сделать выстрел. Если бы они ходили нормально, то я бы уже с вами здесь не разговаривал", - отметил пограничник.

Когда подразделение ГСПУ попало в окружение в Богородичном, пограничники 2 недели держались без боекомплектов и помощи, а вышли благодаря тепловизору и прошли около 15 километров, хотя кругом уже были силы оккупантов.

Сейчас населенные пункты, где бойцы подразделения пограничников воевали в течение 3 месяцев, защитники Украины освободили.

Боец ГСПУ Ярослав Блынчук на фронте (фото: скриншот с видео)

"Пошли в контрнаступление, отбивают, и то все веселье без нас. Обидно.Когда получать, то мы были, а как отбивать - не участвуем. Богородичное, Святогорск, Татьяновка - уже освободили. Сейчас бои за Лиман", - высказывается Ярослав.

Бойцов ГСПУ Блынчука и Юрчака за мужество, проявленное в отражении вражеской навалы, наградили государственными наградами. Воины после ротации во Львовской области собираются вновь на передовую, чтобы снова приближать победу Украины.

Видео: бойцы Госпогранслужбы рассказали о боях с российскими оккупантами