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Украинские патрульные помогли спасти жизнь мальчика, который задыхался

Автор: Татьяна Самарук

В Белой Церкви Киевской области патрульные помогли годовалому мальчику, который задыхался. В частности, они оперативно довезли малыша до больницы.

Об этом сообщили в прессслужбе патрульной полиции города.

Так, инцидент произошел в четверг, 3 февраля.

Отмечается, что к патрульным обратился отец ребенка и заявил, что его ребенок задыхается.

"Вчера, около 19:00, на Песчаном массиве к полицейским подошел обеспокоенный гражданин и сообщил, что ему срочно нужно добраться до больницы, потому что его 1-летний ребенок задыхается", – говорится в сообщении.

Патрульные Дмитрий Штукованый и Дмитрий Мельниченко отвезли на служебном автомобиле мужчину с ребенком в больницу.

А там медики оказали малышу квалифицированную помощь.

В комментариях пользователи поражены от неравнодушия полицейских.

  • Полицейские молодцы, а вот врачи не очень спешат к ребенку;
  • Молодцы! Скорейшего выздоровления ребенку;
  • Спасибо полицейским за помощь;
  • Спасибо за неравнодушие.

Ранее мы сообщали, что в Киеве женщина хотела прыгнуть с 12-го этажа с 3-летним сыном на руках. Полицейские час уговаривали ее слезть.

Также мы писали, что в Мелитополе чуть не замерз насмерть мужчина под храмом у прохожих на глазах.

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полиция