Украинские патрульные помогли спасти жизнь мальчика, который задыхался

В Белой Церкви Киевской области патрульные помогли годовалому мальчику, который задыхался. В частности, они оперативно довезли малыша до больницы.
Об этом сообщили в прессслужбе патрульной полиции города.
Так, инцидент произошел в четверг, 3 февраля.
Отмечается, что к патрульным обратился отец ребенка и заявил, что его ребенок задыхается.
"Вчера, около 19:00, на Песчаном массиве к полицейским подошел обеспокоенный гражданин и сообщил, что ему срочно нужно добраться до больницы, потому что его 1-летний ребенок задыхается", – говорится в сообщении.
Патрульные Дмитрий Штукованый и Дмитрий Мельниченко отвезли на служебном автомобиле мужчину с ребенком в больницу.
А там медики оказали малышу квалифицированную помощь.
В комментариях пользователи поражены от неравнодушия полицейских.
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