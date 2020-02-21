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Украинские магазины заполонили апельсины с сюрпризом

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 18:32
Украинские магазины заполонили апельсины с сюрпризом
В Украину завезли червивые апельсины (фото: pixabay.com)

На прилавках украинских магазинов появились фрукты с червями внутри

В Украину завезли апельсины, который внутри кишат червяками. Жители столицы все чаще стали жаловаться на некачественные фрукты, которые им приходиться покупать в супермаркетах. Так, киевлянка Наталья Марш купила в магазине фрукты, но то, что они с червями заметила только дома.

"Очистила, а в середине там был сюрприз, живность. Они как то так располагались по разным частям апельсина, но в основном, в центре. Потому, что вот прямо они так вываливались оттуда, когда я его открыла", - цитирует издание "Сегодня" Наталью Марш.

К сожалению, киевлянка не вернула испорченный товар, но в соцсетях все чаще стали появляться похожие сообщения от обманутых украинцев.

Один из украинских продавцов дал советы, как выбрать качественные апельсины, и какие из них брать в корзину не стоит.

"Чтобы не купить плод с червями, прежде всего – осмотрите его. Заметили неестественные бугорки? Не кладите в корзину" - посоветовала продавец.

Также рекомендуют принюхиваться к плодам, они должны хорошо пахнуть цитрусом и иметь характерный аромат.

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