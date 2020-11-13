Украинские города взбунтовались из-за ужесточения карантина: люди вышли на улицы

В регионах власти не желают вводить карантин выходного дня
Несколько украинских городов отказались ужесточать карантин и решили не вводить новые ограничения в выходные дни. Местные власти мотивируют свой отказ тем, что локдаун в уик-энды очень негативно скажется на экономике и городских бюджетах, а подобные меры якобы не повлияют на эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 на местах.
Кроме того, в ряде населенных пунктов представители бизнеса и простые граждане вышли на акции протеста.
Так, в течение пятницы, 13 ноября, список таких городов-"бунтовщиков" постоянно увеличивается, и по состоянию на сейчас в него входят 10 н.п., включая 5 областных центров.
Также власти Чернигова просят правительство отменить постановление о введении карантина выходного дня и передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления.
Противники решения Кабмина об ужесточении ограничительных мероприятий в выходные дни сегодня вышли на митинги в ряде городов.
Так, на улицах Харькова, Запорожья, Черкасс и Кременчуга горожане с транспарантами устраивают пикеты и акции протеста.
Тем временем в правительстве отреагировали на отказ в регионах ужесточать карантин и заявили, что мэры не имеют полномочий запрещать действие решений центральной власти.
В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины. А глава МВД Арсен Аваков заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители полиции.
Напомним, что карантин выходного дня решили ввести в Украине с 14 ноября. Он предусматривает запрет на работу ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров и массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и в учреждениях развлекательной сферы.
Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами, финансовые учреждения, СТО, доставка еды.
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