Украинские чиновники могут остаться без соцсетей: что известно

Украинские государственные служащие вскоре остаться без соцсетей и мессенжеров. Им могут запретить пользоваться этими средствами общения. С такой просьбой появилась петиция на сайте президента Украины. Прошение опубликовано 10 марта, его автором является Иван Чийпеш.

Автор считает, что депутаты, выставляя какую-либо новость в соцсеть либо что-то комментируя "подрывают уровень доверия и авторитета граждан Украины".

"Когда при решении вопросов важных для города, села, района или государства, на встречах или приемах граждан государственные служащие должностные лица постоянно отвлекаются на социальные сети для того чтобы выставить какую-то новость или прокомментировать свою уже выставленную новость, это подрывает уровень доверия и авторитета граждан Украины к должностным лицам поскольку такие действия являются приемлемыми для детей а не для взрослых людей", – говорится в сообщении.

Иван Чийпеш предлагает наказывать чиновников выговорами или штрафами в виде невыплат премий. На момент публикауии новости петиция набрала несколько десятков голосов, но чтобы прошение рассмотрели требуется набрать 25 тысяч голосов.

Как мы ранее писали, из-за вспышки COVID-19 в Черновцах на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой закрыть всю область на карантин на месяц. Автором прошения стал Кучеренко Владимир Михайлович.