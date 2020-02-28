Украинские бойцы рассказали о своем пушистом "талисмане": проникновенная история дружбы

Украинские бойцы показали своего друга (Коллаж РБК-Украина)

Украинские защитники показали своего четвероногого "побратима"

Украинские военные на Донбассе каждый день отдают свой долг родине и защищают нас от террористов. Нашим бойцам не чуждо чувство нежности и ласки, а также любви к братьям нашим меньшим. Так, в сети рассказали историю об удивительной дружбе наших военных и кота по кличке Толик. Серый и пушистый кот гордо заседает в героями Украины на кухне, обустроенной в блинджаже. Об этом сообщили на странице "Повернись живим" в Facebook.

Как оказалось, никто из бойцов не знает,откуда именно тут появился пушистый друг.

"До позиций врага – чуть больше километра. Бойцы 93-тя ОМБр Холодний Яр передают Толика из рук в руки. Толик – кот, который достался военным по "наследству" от бригады, которая стояла на этом направлении до них. Когда и как он тут появился, и какая на самом деле у него кличка, никто не знает", - пишут на странице.

Наши защитники рассказывают, что Толика, который вальяжно заходит в блиндаж и усаживается посередине, просто любят. И он отвечает людям в камуфляже взаимностью.

"Толик, это прилеты. А как ты хотел?" – говорит один из бойцов, бросая на пол возле кота кусок сардельки. И в блиндаже поднимается хохот", - делятся эмоциями военные.

Кот Толик обожает украинских бойцов (фото: facebook.com/pg/backandalive)

Как мы ранее писали, защитник Украины боец Владимир Мацко получил серьезную травму в зоне боевых действий. Врачи вынуждены были ампутировать ему ногу. Пока он находился в госпитале на лечении и реабилитации, его супруга родила ему второго сына.