Украинские бойцы голыми руками поймали российский беспилотник (фото)
Украинским защитникам удалось голыми руками поймать российский беспилотник БПЛА.
Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.
"Бойцы 3-го батальона 1-й ОБРСпП "голыми" руками поймали российский БПЛА", - сказано в сообщении.
Беспилотник совершал штатную посадку вблизи территорий занятых врагом. Там, в то время, наши бойцы проводили разведку позиций противника из числа малой группы.
"Благодаря оперативным и мастерским действиям нашего подразделения удалось захватить и передать специалистам для исследования вражескую технику целой и невредимой, а до этого эта птица приводила минометный огонь по нашим военным", - сказано в сообщении бригады.
"Аппарат может работать как ретранслятор для систем связи. Однако, что интересно, в нем встроены оптические системы японской компании “Canon”, - добавляют военные.
Как мы сообщали ранее, украинец из-под Харькова попал в плен и смог выбраться.
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