Украинские альпинисты погибли во время спуска с гор в Словакии

В Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Вежи погибли два альпиниста из Украины. Как сообщили на странице клуба альпинизма и скалолазания "Вертикаль" в социальной сети Facebook, трагедия произошла в четверг, 28 ноября.

Сообщается, что альпинистка Ирина Скрилева и инструктор Владимир Михалко начали спуск, но произошел несчастный случай. Подробности на данный момент неизвестны.

"Сегодня произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрилева", - сказано в сообщении.

Владимир Михалко (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

Информацию о гибели украинских альпинистов подтвердили местные спасатели. Тела погибших спустить пока не могут – мешают погодные условия. Отмечается, что попытка транспортировать тела погибших будет сделана еще одна – в пятницу, 29 ноября.

Ирина Скрилева (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

"Вышел отряд из 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работу. Попробуют завтра транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, домик Замковского. Связь с ними на данный момент отсутствует", - рассказал детали Александр Кашел.