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Украинские активисты из "подразделения Байдена" показали видео об экс-президенте РФ Медведеве

Фото: в cети показали уже пятое видео движения "подразделение Байдена" (коллаж Styler)
Автор: Илона Свиридова

В cети показали уже пятое видео движения "подразделение Байдена". Украинские активисты-пенсионеры обратились к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву.

Видео опубликовано на YouTube-канале "подразделения".

Украинцы пригрозили Медведеву уже знаменитым гусем-терминатором, выращенным в тайной биолаборатории.

"Наш гусь сделает кусь"! Также в ролике показали аналогию между баром "Голубая устрица" с "полицейской академии" и танцовщицами Медведева. А также лапти, которые теперь придется ему носить", - заявили активисты.

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Джозеф БайденДмитрий Медведев