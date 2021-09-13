Украинская спортсменка-любительница РФ сделала фото с Путиным: "Я счастлива стоять рядом с вами"

Так, после Олимпиады 2020 в Токио спортсменка встретилась с президентом РФ в Екатерининском зале Кремля. Там награждали спортсменов, которые получили медали в Токио. Среди них и Голядкина.

"Я запомню этот день на всю жизнь!!! Спасибо, Владимир Владимирович, за все!!!!Я очень сильно переживала и думала, говорить речь, или я не смогу справиться с эмоциями. Немножко горжусь собой, что сделала это", - написала она под фото в соцсети.

Украинская спортсменка сделала фото с Путиным (фото: instagram.com/marina_gold)

Отметим, что спортсменка настолько любит Россию, что даже сделала маникюр с флагом РФ.

Что говорила про Путина украинка ранее

Пловчиха просто поет дифирамбы российскому лидеру и считает за счастье стоять рядом с ним.

"Я с детства мечтала стать олимпийской чемпионкой и до сих пор не могу поверить, что моя мечта сбылась. Я родилась в спортивной семье в городе Донецке, и в 2014 году передо мной стоял сложный выбор: оставить свою мечту либо дойти до конца и сделать все возможное. И сегодня я счастлива, что могу стоять здесь, рядом с вами, Владимир Владимирович, и сказать громко, что я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье", - заявляла Голядкина.