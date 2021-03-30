Украинская поп-звезда рассказала, как ее избивал муж-певец: "у него нож, он меня убьет!"

По словам Ярмоленко, она была в абьюзивных отношениях на протяжении года.

"Когда я пообщалась с Леной, то наконец-то поняла, почему в них попала. Не потому, что я жертва или слабая. А потому что у меня был синдром спасателя", - сказала артистка.

Так, ей с самого начала хотелось помочь Кензов, спасти его, объяснила Наталия.

В итоге именно это и сыграло с ней злую шутку.

Елена, основываясь на рассказах Ярмоленко, проанализировала личность Кензова с точки зрения психологии, и классифицировала его тип личности как психопатический.

Фото: Dj Madonnа (Наталия Ярмоленко) и психолог Елена Шершнева

"Психопатические личности могут быть весьма обаятельны в социуме. И до крайности жестоки при более близком контакте. Такие люди не знакомы с понятием стыда, раскаяния, осознания ошибок. Не удивительно, что Олег так и не попросил прощения за все, что вытворял. Но и без его извинений Наташа теперь в полном порядке", - отметила психолог

В совместном эфире в Instagram, посвященном психологическому разбору подобных отношений, Елена и Наталья раскрыли ближайшие планы артистки на будущее.

Dj Madonnа призналась, что после физических травм, которые нанес ей Кензов, она не может нормально летать в самолетах, и у меня повышенное внутричерепное давление.

"Но психологически я полностью восстановилась. И это главное. А во время работы с психологом родилась идея создания Фонда помощи женщинам, пострадавших от абьюза", - подчеркнула она.

Артистка добавила, что в Украине полиция "часто не работает".

"Когда во время очередной вспышки гнева Олега я звонила в полицию и говорила: "У него нож, он меня убьет!", мне отвечали: "Наймите охранника" Поэтому мне хочется помочь украинкам, которые не знают, к кому обратиться и как выйти из домашнего ада", - подытожила Dj Madonnа.

Фото: психолог Елена Шершнева и Dj Madonnа (Наталия Ярмоленко)

Сейчас артистка готовится к созданию этого Фонда и призывает своим примером не молчать в таких ситуациях, выходить в ресурс с психологом и превращать подобные испытания в масштабные социальные миссии.