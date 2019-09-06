Украинская поп-звезда и мама двоих детей поразила горячими фото

Ирина Федишин - популярная украиснкая певица и мать двоих детей порадовала поклонников фотографиями с отдыха, который звезда провела в солнечной Мексике. Артистка демонстрирует стройную фигуру в купальнике в разных ракурсах. Ее можно увидеть под пальмой, на берегу с белоснежным песком, на фоне океана. Снимки Ирина опубликовала на своей страничке в Instagram.

Певица выбирает для фотосессии пестрые купальники и сомбреро, характерные для этого места отдыха.

Фото: Ирина Федишин на отдыхе в Мексике (instagram.com/irynafedyshyn)

Судя по фото, шоколадный загар певица на отдыхе уже приобрела.

"Лето, как маленькая жизнь", - подписала она одну из фотографий.

Фото: Ирина Федишин (instagram.com/irynafedyshyn)

Фанаты певицы отмечают, что выглядит она просто шикарно, а солнце и море ей очень к лицу. Некоторые отметили, что по внешнему виду певицы никогда не скажешь, что она является мамой двоих детей: "Шикарная фигура", "Красавица", "Выглядите на все 100".

Фото: Ирина Федишин в Мексике (instagram.com/irynafedyshyn)

Как мы ранее писали, Ирина Федишин рассказала, должна ли у артистов быть гражданская позиция.

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