Украинская певица выпустила альбом-сатиру на современное общество

Молодая украинская певица U:LAV (настоящее имя исполнительницы - Анна Монастырская) представила дебютный мини-альбом “Лупа”.

В первой пластинке артистка рассматривает людей, их пороки и добродетели сквозь лупу. Дебютник “Лупа” - это 4 откровенных трека, где U:LAV иронизирует над обществом, ставит сложные вопросы, бросает вызов обыденности и погружает в свою магическую реальность.

“НеГібони” - песня-сатира на современное общество, призывающая не забывать об истинной ценности человека во времена бурного технологического прогресса.

“Де ж тут жити?” - одновременно ироничная и глубокая песня, описывающая человеческую ментальность.

“Теорія” - трек о вопросах, на которые каждый из нас должен дать свой ответ.

“Триденна подорож” - композиция-напоминание слушателям о той скрытой реальности, которая существует в наших головах.

“U:LAV - это мой способ общения с миром, неудержимое желание делиться светом, который меня наполняет, и мыслями современного поколения - поколения независимых украинцев. Это попытки донести недолюбленным детям, что такое свобода и что такое любовь”, - говорит Аня.

U:LAV - Лупа

Добавим, что Аня - дочь народной артистки Украины Людмилы Монастырской. Не так давно молодая артистка выпустила клип, в котором снялась ее девушка Настя.