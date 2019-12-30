Украинская певица вошла в топ-50 музыкальных открытий года: все подробности

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 года по версии британского издания The Guardian. Издание подчеркнуло, что певица внимательно следит за своей музыкой, потому что ее могут слушать дети.

Alyona Alyona бывшая воспитательница детского сада и поэтому она очень аккуратна с текстами своих песен. Издание отметило, что у певицы цепляющая музыка с оттенком традиционных вокальных мелодий.

В ее хите "Рибки" рассказывается не только о рыбе, но и о молодых женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке. Певица тоже себя чувствовала неуютно, когда ей говорили о том, что женщина-рэпер большого размера никогда не добьется успеха в Украине.

Alyona Alyona - "Рибки" (видео: YouTube)

Alyona Alyona рассказывает о своей обычной жизни. Она также поднимает тему феминизма и любви к своему телу. Изначально она читала текста на русском языке, но после революции 2014 года перешла на украинский. По ее словам, украинский язык более красивый, мягкий и поэтичный.

Напомним, что под Alyona Alyona сломались качели в Исландии. Ей предложили прокатиться на качелях, пообещав, что ничего не произойдет ведь качели в Исландии очень крепкие. Но на деле все оказалось не так. Под тяжелым весом певицы качели вся-таки сломались.