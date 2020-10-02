Украинская певица поведала трогательную историю любви

Певица Кристина Флис, которая известна под сценическим іменем OPIYA, презентовала новый лирический трек "Падаю".

Над созданием новоиспеченного хита молодая артистка работала в течение двух месяцев. За это время девушка сумела не только записать и подготовить трек к релизу, но и запланировать съемки лирик-видео.

"Я всегда волнуюсь перед релизом трека, надеюсь, что мои поклонники почувствуют в нем что-то свое. Свое - это те эмоции, что остались в памяти от счастливых моментов, которые хочется пережить снова", - заверила Кристина.

OPIYA выпустила песню "Падаю"

Стоит добавить, что новая песня имеет два названия: "Падаю" и "Без тебе".

"Прочитав текст, удивилась, ведь автор песни словно передал мои мысли другими словами. Редко встречаешь людей, которые с тобой на "одной волне", и такое сотрудничество однозначно заинтересует слушателей. Хочется рассказать эту историю по-особенному..." - подчеркнула певица.

Отметим, что творческий путь певицы начался в 2018 году с песни "Хочеш? Співай!". В ней OPIYA поделилась со слушателями эмоциями и своей безграничной любовью. Позже певица очаровала всех видео "Все для мене ти".

Песня "Все для мене ти" от OPIYA

Ранее украинская группа посвятил песню 15-летнему патриоту, который погиб от рук российских террористов.