Украинская пенсионерка стала заложницей в собственной квартире: не могла пошевелиться

Украинская пенсионерка оказалась заложницей в собственной квартире. Дело в том, что пожилая женщина не смогла пройти в дверь из-за куч мусора, который она накопила в жилище.

В доме женщины было столько хлама, что открыть двери просто было невозможно. Когда женщина вернулась домой и пыталась зайти в дом, то ее просто зажало десятками килограммов мусора. Пожилая женщина не могла пошевелиться. Об этом сообщает ТСН.

Заложницу хлама случайно увидели соседи и вызвали спасателей. Чтобы попасть в квартиру и освободить пенсионерку, они смогли попасть только через окно.

"Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру через окно третьего этажа. Освободили из плена гражданку и передали работникам экстренной медицинской помощи", - рассказал пресс-секретарь управления ГСЧС в Хмельницкой области Виталий Гричанюк.

В данный момент женщина госпитализирована в больницу. Соседи просят украинку по возвращению вычистить свою квартиру.

В Хмельницком освободили женщину, застрявшую в квартире

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