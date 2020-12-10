Украинская группа посвятила альбом "самому мистическому" 2020 году

Украинская группа МАХА презентовал свой новый мини-альбом "2020".

"Наш альбом, это своего рода музыкальный итог 2020-го, который можно назвать одним из самых мистических годов. В тексте песен альбома есть пространство для размышлений, а в музыке присутствуют современные тенденции, дополненные ретро красками", - комментируют участники коллектива.

Новый мини-альбом группы МАХА

Заметим, что трек-лист альбома завершает новогодняя песня, которая отличается от шаблонных праздничных песен своей мистически-праздничной атмосферой, "Загадала на свята". Композиция, эксклюзивно была представлена в рамках проекта "Кришталеві візерунки" от YouTube-канала MVUA.

"Песня "Загадала на свята" была написана случайно. Во время написания альбома, нашей команде поступило предложение от музыкального проекта MVUA, записать трек для новогодней рубрики. Решили не отходить от концепции альбома, написав немного мистический трек за атмосферой. Тем самым, отойти от шаблонного представления новогодних песен", - рассказывает фронтвумен группы Марина Остапенко.

Напомним, недавно группа представила экранизацию своей песни "Тут и там". Во время съемок клипа, фронтвумен группы на время вышла из своего тела, наблюдая за собой и командой со стороны. Тем самым потусторонние силы намекнули, что использовать даже переделанный приворот в песне, это плохая идея.

"Тут і там" от группы МАХА

Ранее мы писали, что прохладная ванна вдохновила украинскую группу на летний горячий клип.