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Украинская экспедиция из Днепра взошла на самую высокую точку в Антарктиде

Автор: Илона Свиридова

Первая украинская экспедиция покоряет Антарктиду и взошла на самую высокую точку - вершина горы Винсон. В состав группы вошли днепрянки Марина Филатова и Ирина Караган.

Об этом сообщает "Афиша Днепра".

Сообщается, что экспедиция на Винсон взошла на вершину 14 января в полном составе. Погода была ветреная, все остальные группы развернулись и ушли назад, но украинцы решили попробовать совершить восхождение и все получилось.

Сейчас группа находится в штурмовом лагере, там сильный ветер. Готовятся совершить переход вниз.

Напомним, вершина горы Винсон стала популярной среди альпинистов-любителей, потому что входит в программу "7 вершин". Она предполагает восхождение на самые высокие вершины всех континентов мира.

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АнтарктидаДнепр