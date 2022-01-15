Украинская экспедиция из Днепра взошла на самую высокую точку в Антарктиде

Сообщается, что экспедиция на Винсон взошла на вершину 14 января в полном составе. Погода была ветреная, все остальные группы развернулись и ушли назад, но украинцы решили попробовать совершить восхождение и все получилось.

Сейчас группа находится в штурмовом лагере, там сильный ветер. Готовятся совершить переход вниз.

Напомним, вершина горы Винсон стала популярной среди альпинистов-любителей, потому что входит в программу "7 вершин". Она предполагает восхождение на самые высокие вершины всех континентов мира.