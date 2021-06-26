Украинская Америка: нашей чистоты не встретишь практически нигде

Только за первые две недели я побывал в Нью-Йорке, Сиэтле, Вашингтоне, Лос-Анжелесе, проехал по всему побережью до Сан-Франциско, а потом – через Неваду в Лас-Вегас. Был возле водопада, где снимали "Твин Пикс", в Санта-Барбаре, Секвойя-парке и Гранд-каньоне. Также – на студии "Уорнер бразерс" и мега-заводе "Боинг".

Фото из личного архива Алексея Стеценко

Масштаб увиденного поражает. Самый большой завод в мире, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса – это действующий памятник человеческой цивилизации. Когда стоишь в ангаре высотой 40 метров и смотришь, как люди-муравьи копошатся на фюзеляжах будущих самолетов, то понимаешь, насколько действительно крута штука, на которой ты сюда прилетел. Кстати, самолеты для американцев – как для нас междугородние автобусы. И билеты на них стоят дешевле, чем на поезда.

Каких-то 70 долларов, и после Сиэтла ты уже в Лос-Анжелесе. Все вокруг удобно и доступно для туристов. Захватывающие экскурсии на киностудии покажут вам изнанку самого крутого в мире съемочного процесса. Как строят целые улицы из папье маше, где снимают Бэтмена и Супермена, как бутафорский переулок превращается в любой город США… Собственными глазами можно увидеть, как создают киношные спецэффекты, и побывать на съемочной площадке популярного сериала. На метле, на которой так лихо летал в фильме юный Гарри Поттер, оказывается есть плоское сиденье.

Фото из личного архива Алексея Стеценко

Отмечу сразу, Штаты невозможно представить без автомобиля: если украинцы копят на машину и сдувают с нее пылинки, для американцев это – философия доступной свободы. Авто для них стоит дешево и вся страна фактически распланирована "под водителя". Бензин – дешевый, поэтому общественный транспорт во многих городах не очень развит. Есть исключения: как, например, населенный программистами Сиэтл или Нью-Йорк, с пробками и очень развитой системой метро.

Дорог в стране очень много, развязки – масштабные, но это не европейские автобаны. Скажем так: хорошие украинские дороги. А иногда можно попасть и на привычную нам проселочную трассу. Или даже яму, прости Господи, на дороге встретить в Майами, возле заправки. Но яма – это редкость. Сразу появляется ощущение, что ты где-то в Киевской области… Особенно вечером, так как с освещением улиц у американцев дела обстоят не очень: порой – как на Караваевых дачах в 90-е.

Полиция на дорогах не зверствует, если ты не наглеешь. Ездить по хайвеям довольно утомительно – все поджимают с разных сторон, резво и хаотично перестраиваются. Практически все превышают скорость, но в рамках – фактически те же 20-км/час, которые разрешены и у нас. Если же вести себя на дороге совсем по-хамски – оштрафуют больно. То же самое и с парковкой.

При этом ко многим вещам они относятся очень просто. Например, абсолютному новичку могут даже дать порулить легкомоторным самолетом в воздухе. И этот незабываемый аттракцион стоит в районе сотни долларов. Я уже не говорю о доступных и интересных вертолетных прогулках практически в каждом туристическом городе.

Фото из личного архива Алексея Стеценко

Американские кафешки и рестораны не получат табличку от украинской программы "Ревизор". Нашей чистоты не встретишь практически нигде – разве что в элитных заведениях. Но никто этой чистоты и не ищет: клиент тут идет за кухней, специфической атмосферой, а часто – из-за рекламы. В раскрученные места выстраиваются очереди. Они в Америке – просто, как когда-то в СССР – везде и по любому поводу: для них выставляют специальные столбики с ленточками. Но если советские граждане любили в очередях драться и ругаться, то для американцев правила – это святое.

Кстати… Как это ни парадоксально, очень напоминают Союз бытовые условия рядовых американцев. Они живут в однотипных домиках и квартирах, с одинаковой кухонной мебелью, старыми электрическими выключателями, смесителями и одинаковой плиткой в ванной. Это как то, к чему стремились в СССР, но построить не смогли: когда у всех все одинаковое, но при этом у всех все есть.

Фото из личного архива Алексея Стеценко

По перечисленным атрибутам можно еще и определить примерный год постройки жилья, потому что капитальный ремонт там делать не принято – только перекрашивают стены. Ведь большинство жилья сдают в аренду и хозяин не заинтересован сильно вкладываться. Дома, в большинстве своем, "картонные" - деревянный каркас, обитый гипсокартоном и досками. В них очень большая слышимость, летом жарко, а зимой их приходится активно греть. Но никто не парится по этому поводу. Хотя большинство украинцев, привыкших к кирпичным капитальным домам, были бы в шоке. Неужели американцы не читали "Три поросенка"?! Наверное. Ведь в США есть целые поселки, где люди живут в трейлерах, среди пустыни или в лесополосе.

Жилье тут – главная затратная часть бюджета. Поэтому люди легкие на подъем и запросто могут переехать за пару тысяч км в поисках новой работы. А что? Разницы нет, где снимать квартиру – зато лучше зарплата. И тут ты видишь их главное отличие от нас и основную силу – они реально независимы! Легко меняют работу, начинают бизнес, меняют род деятельности. Там много самостоятельных людей, которые не ждут, что кто-то должен все дать и организовать.

Американцы в повседневной жизни очень непосредственны и общительны. Невозможно проехать с кем-то в лифте, не проронив ни слова. Обязательно поздороваются, что-то спросят, расскажут или пошутят. Легко могут поинтересоваться, где ты купил такую классную футболку. Или спросить, что это у тебя за интересный акцент. Тактичные ж люди! Ведь никто не говорит, что твой бессвязный английский режет ухо.

Фото из личного архива Алексея Стеценко

Взаимоуважение – еще один козырь местных граждан. Все друг другу улыбаются, здороваются, благодарят, уступают дорогу. И я совсем не согласен, что это не искренне. Спустя неделю в этой атмосфере ты полностью в ней растворяешься, жизнь реально становится проще, сколько бы ни было проблем. Но потом неизменно наступает шокирующее похмелье, когда ты видишь суровые каменные лица соотечественников в аэропорту, при посадке на Киев.

Главное богатство американцев – их природа. Страна просто прекрасна: и моря, и водопады, и горы, и пустыни, и тропические реки с крокодилами… Огромные деревья, которые не в состоянии обхватить руками и десяток человек, а кроны теряются в тумане. Есть все. И они природу берегут: я нигде не видел такого привычного для нас мусора после туристов. Так что есть, на что посмотреть и чему поучиться. Там значительно больше свободы, чем в Европе, но при этом есть порядок, которого в нашей стране хронически не хватает.

Фото из личного архива Алексея Стеценко