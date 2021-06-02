Украинская альпинистка попала в скандал с восхождением на Эверест: ее обвиняют в мошенничестве

"Кстати, она уже делала подобные трюки. Даже, говорят, когда-то собирала деньги на фейк онкозабольную. Какая страна, такие и спорствумены", - написал Влад.

При этом в комментариях он отметил, что его брат ранее с ней ходил в походы, поэтому он знает, о чем говорит.

Кроме того, другие пользователи сети также подтвердили, что Кристина Мохнацкая была замешана в аферах.

"Суть же в том, что она наврала, что совершила восхождение. Кому бы она была надо - чмырить ее просто за то, что не взошла? Многие не восходят, никто о них не говорит. Дело в лжи и аферах, которые уже не первый раз", - отметила Анна Светлая.

Интересно, что известный альпинист из Днепра Дмитрий Семеренко, покоривший Эверест, и его коллеги сообщили, что Кристина не поднялась на Эверест и сказала неправду.

"Я всех людей уважаю и люблю, но не люблю лжецов. Она не поднялась на Эверест. Кристина идет вниз. Потому что она не дошла", - сказал он в стриме в Facebook.

Сама же альпинистка в соцети заявила, что взошла на гору и показала фото.

Фото Кристины Мохнацкой (facebook.com/kristi.kristi.50951)

"В других странах поддерживают, радуются, а здесь только гадят. Я уже готова к любым критикам, обвинениям, видео, фото и т д. Меня настолько унизили, что я уже и сама не верю в это все. Мне не надо славы и хвальби", - написала она.