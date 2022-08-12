Украинская актриса о жизни за границей: "Мы и не догадывались, насколько у нас классная страна"

Украинская актриса и участница "Женского Квартала" Ольга Жуковцова откровенно высказалась о жизни за границей, куда пришлось переехать после начала российского полномасштабного вторжения, и отметила, что война раскрыла для нее людей с другой стороны.

Ольга с семьей эвакуировались в Турцию, но пожила какое-то время также у друзей в Испании, куда ездила, чтобы провести благотворительный актерский мастер-класс. А вот нападение РФ 24 февраля актрису застало в Киеве, а ее мужа с 9-летним сыном - в Днепре.

"В 7 утра меня разбудил муж словами, что началась война. Сказал складывать вещи. Я быстро собрала документы, чемодан с одеждой сына, положила несколько вещей, которые привезла из Киева. Мы сели в машину, хорошо имели полный бак топлива, потому что уже были очереди на заправки. Заехали позавтракать к родственникам мужа, а затем отправились на машине в Турцию. Не скажу, что мне было страшно в тот день. Напротив, я была полна энергии, побуждающей к действиям", - вспоминает она.

Ольга Жуковцова (фото: пресс-служба "Нового канала")

Муж Жуковцовой - на инвалидной коляске, что стало одной из главных причин, почему семья решила уехать, ведь мужчина не смог бы спускаться в бомбоубежища.

"А еще я понимала, что ребенку не место на войне. Хотелось защитить его психику. Выбрали Турцию, потому что имели, у кого остановиться", - говорит Ольга.

Звезда также рассказала, что дорога к границе была длинной, и в первый день они доехали в Умань, куда уже прилетели первые российские ракеты.

Утром семья отправилась на границу с Румынией, где провели 3 дня из-за большой очереди.

Несмотря на то, что дорога была тяжелой, Жуковцова признается, что "открыла для себя Украину и украинцев".

"Тогда заметила, что у нас очень хорошие дороги, красивая страна, как у нас все круто. Когда ехала, наслаждалась каждым метром Украины. Наверняка понимала, что не скоро ее увижу. Меня очень поразили и украинцы", - отмечает она.

Так, продолжает Ольга, незнакомые люди бесплатно угощали продуктами, местные женщины готовили и раздавали горячие обеды. Их 2 дня кормили волонтеры, потому что на заправках еды больше не оставалось.

Ольга Жуковцова с сыном (фото: пресс-служба "Нового канала")

Прибыв в Румынию, в пиццерии с них не взяли деньги, и дали в путь всякие вкусности.

"Война открыла людей с другой стороны. Я иначе увидела украинцев, иностранцев, своих друзей. С такой стороны, с которой никогда не видела. Не имела представления, что у них столько добра, отдачи, храбрости, сил", - подчеркивает Жуковцова.

Актриса также рассказала об отношении к украинцам за рубежом.

"В Испанию я ездила увидеться с друзьями и чтобы провести благотворительный актерский мастер-класс. А живу в Турции. Относятся к украинцам здесь нормально. Но в Европе чувствуется больше поддержки.

Мы живем в туристической деревне возле Кемера. Иногда кажется, что для турок летний сезон важнее, чем то, что происходит у нас. Поэтому им не очень нравится, что на россиян наложены санкции. Им хочется, чтобы мы все дружили, чтобы туристический сезон был классным. Хотя когда я говорю с ними и рассказываю о том, что происходит в Украине, они искренне сочувствуют нам", - говорит она.

Из отличий жизни в Турции от жизни в Украине, Ольга рассказывает, что в этой стране "нет друзей, работы, люди говорят на другом языке, очень плохая банковская и социальная системы".

"Здесь почувствовала, как прогрессивна Украина в этом плане. Дома круто, а мы и не догадывались, насколько у нас классная страна и какой высокий уровень", - объясняет актриса.

Ольга Жуковцова (фото: пресс-служба "Нового канала")

Жуковцова также отмечает, что ее сильно вдохновляют украинцы, которые очень стойко и храбро защищают свои земли - военные, врачи, волонтеры, кто помогает деньгами, кто чем может.

"Вдохновляюсь и горжусь тем, что эти люди с большой буквы - мои соотечественники. Мы проходим очень сложный путь. Но всегда, чтобы построить что-то новое, независимое, нужно пройти самоидентификацию. И я желаю нам победы как можно скорее, чтобы свет развеял тьму, чтобы мы могли гордиться нашей страной, развиваться, рожать детей, создавать бизнесы и жить счастливо в своем государстве", - говорит Ольга.