Новый перл Вассермана

"Вассерман назвал украинский язык диалектом русского и сравнил его словарь с блатной феней: "Она тоже мало кому понятна, но это же не повод считать уголовников отдельным народом", - сказал он.

Также он считает украинцев частью русского народа.

"Украинцы — неотъемлемая часть русского народа. Поэтому каждый, кто хочет быть формально независимым деятелем в формально независимой Украине, вынужден класть ее под кого угодно и в какой угодно позе, лишь бы действовать против громадного большинства своих сограждан", - заявил украинофоб Вассерман.

Вассерман также считает, что "сейчас Украина может напасть на любую часть России — хоть Донбасс, хоть Приднестровье — ровно два раза: первый и последний".

Чем известен Вассерман

Россияне называют депутата Вассермана интеллектуалом. Он же является ярым поклонником Иосифа Сталина и его методов, а также открытым гомофобом.

Он неоднократно заявлял, что "на совести Сталина нет репрессий". Также он требовал от РПЦ запретить усыновление детей гомосексуальными парами.

Кстати, так называемый россиянами интеллектуал неоднократно сообщал о себе пикантную информацию, что он является девственником. 50 лет назад он дао обет безбрачия.