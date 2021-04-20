Украинки "из Дубая" похвастались отдыхом в ресторане Киева в разгар локдауна

Девушки продемонстрировали, как проводили время в дорогом ресторане Avalon в столице. На кадрах также виден обильно накрытый стол с блюдами и напитками. Одна из моделей показывает, как курит кальян.

При этом Юлия отмечает, что проводит без сна уже третью ночь. Также девушка удивляется, кому может быть интересна новость о том, что она "засветилась в элитном ресторане".

Две девушки после скандальной фотосессии в Дубае показали, как отдыхают в ресторане Киева во время локдауна (фото: instagram.com/stories/ulianajuliana_ / instagram.com/stories/_____d.i.aaa.n.a____)

Видео из столичного ресторана можно посмотреть по этой и этой ссылкам.

Добавим, что девушки также анонсировали в сети еще одну "Дубаи-вечеринку", которая, по их словам, вскоре должна состояться.

Напомним, что согласно введенным в "красном" Киеве карантинным ограничениям из-за ситуации с COVID-19, принимать посетителей в ресторанах запрещено.