Украинки "из Дубая" похвастались отдыхом в ресторане Киева в разгар локдауна

Украинские модели, оскандалившиеся голой фотосессией на крыше небоскреба в Дубае и депортированные из страны после нескольких дней отсидки в местной тюрьме, показали в сети кадры со своего отдыха в киевском ресторане во время жесткого карантина.
Девушки продемонстрировали, как проводили время в дорогом ресторане Avalon в столице. На кадрах также виден обильно накрытый стол с блюдами и напитками. Одна из моделей показывает, как курит кальян.
При этом Юлия отмечает, что проводит без сна уже третью ночь. Также девушка удивляется, кому может быть интересна новость о том, что она "засветилась в элитном ресторане".
Две девушки после скандальной фотосессии в Дубае показали, как отдыхают в ресторане Киева во время локдауна (фото: instagram.com/stories/ulianajuliana_ / instagram.com/stories/_____d.i.aaa.n.a____)
Видео из столичного ресторана можно посмотреть по этой и этой ссылкам.
Добавим, что девушки также анонсировали в сети еще одну "Дубаи-вечеринку", которая, по их словам, вскоре должна состояться.
Напомним, что согласно введенным в "красном" Киеве карантинным ограничениям из-за ситуации с COVID-19, принимать посетителей в ресторанах запрещено.
Ранее мы писали о том, что украинка рассказала о скандальном задержании в Дубае, и пожаловалась, что девушки спали среди грязи и их угрожали убить.
Напомним, что скандал разгорелся в Дубае в начале апреля. Позже выяснилось, что в фотосессии принимало участие 11 украинок, которые отсидели в местной тюрьме десять дней, после чего были депортированы из ОАЭ.