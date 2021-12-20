Украинке вернули 3-летнего сына, которого 800 дней держали в заложниках отец и бабушка

В Хмельницкой области матери, которая боролась за своего сына 2,5 года, вернули мальчика. Дело в том, что даже после решения суда отец ребенка и его мать удерживали дитя у себя.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Мать дежурила у дома, где удерживали мальчика

Мама похищенного мальчика Тимофея Говорова Екатерина "дежурила" под домом своего бывшего мужа два с половиной года. Ребенка держали бабушка с гражданским мужем и ее сын.

По словам Катерины, мальчик как-то едва не выпал из окна. После решения суда его некому было исполнять. Журналисты заставляли исполнителей делать свою работу.

Отец ребенка Максим Говоров скоро будет осужден за то, что не выполнил решение суда и не отдал ребенка матери. Мальчика он спрятал у своей мамы и ее сожителя.

Ребенка нашли в гостинице в 500 километрах от Киева. Тимофея скрывала бабушка Раиса Говорова со своим сожителем Игорем Князевым в Карпатах.

"Я не поверила, когда взяла его на руки. Он оказался труднее, чем я думала. У меня подкашивались ноги, я несколько раз хотела себя ущипнуть", - признается Екатерина.

Маленький Тимофей целовал и обнимал маму, которую не видел половину своей жизни.

Проблема в системе

Оказывается, что государственная исполнительная служба требует немедленного реформирования. Там люди получают зарплату в 6 тысяч гривен, и у них нет желания исполнять судебные назначения. Конечно, все это привело к тому, что в государственные исполнители идут неохотно.