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Українці повернули 3-річного сина, якого 800 днів тримали в заручниках батько і бабуся

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Понеділок 20 грудня 2021 09:27
Українці повернули 3-річного сина, якого 800 днів тримали в заручниках батько і бабуся Українці повернули сина після 2,5 років розлуки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Хмельницькій області матері, яка боролася за свого сина 2,5 роки, повернули хлопчика. Справа в тому, що навіть після рішення суду батько дитини і його мати утримували дитя у себе.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Мати чергувала біля будинку, де утримували хлопчика

Мама викраденого хлопчика Тимофія Говорова Катерина "чергувала" під будинком свого колишнього чоловіка два з половиною роки. Дитину тримали бабуся з цивільним чоловіком і її син.

За словами Катерини, хлопчик якось ледь не випав з вікна. Після рішення суду його нікому було виконувати. Журналісти змушували виконавців робити свою роботу.

Батько дитини Максим Говоров скоро буде засуджений за те, що не виконав рішення суду і не віддав дитину матері. Хлопчика він сховав у своєї мами і її співмешканця.

Дитину знайшли в готелі за 500 кілометрів від Києва. Тимофія приховувала бабуся Раїса Говорова зі своїм співмешканцем Ігорем Князєвим у Карпатах.

"Я не повірила, коли взяла його на руки. Він виявився важче, ніж я думала. У мене підкошувалися ноги, я кілька разів хотіла себе вщипнути", - зізнається Катерина.

Маленький Тимофій цілував і обіймав маму, яку не бачив половину свого життя.

Проблема в системі

Виявляється, що Державна виконавча служба вимагає негайного реформування. Там люди отримують зарплату в 6 тисяч гривень, і у них немає бажання виконувати судові призначення. Звичайно, все це призвело до того, що в державні виконавці йдуть неохоче.

Як ми раніше писали, у Запоріжжі маму попросили не приводити дитину до школи через "борги".

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