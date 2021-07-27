В Украинке мэр города подрался с активистом: в сеть попало видео

В городе Украинка Киевской области мэр Александр Туренко подрался с одним из активистов. Парень попытался задать неудобный вопрос городскому голове, после чего мэр его повалил на пол и вызвал охрану.

На кадрах видео видно, что на сессии присутствуют активисты. Один из них вышел к трибуне с громкоговорителем и попытался задать мэру Александру Туренко вопрос. Однако городской голова выскочил из-за трибуны и повалил активиста на пол и прижал.

После этого он вызвал охрану и дал команду вывести активиста из зала. После этого он встал, перешагнул через парня, походил возле трибуны и сел на кресло. Когда активист снова попытался выступить с трибуны, мэр снова подошел к нему очень близко и начал что-то говорить на ухо.

Присутствующие попытались успокоить Туренко, и он отошел от активиста. А потом схватил парня за раку и попытался силком вытащить его из сессионного зала. Действия мэра возмутили очевидцев, и они начали активиста защищать. А мэр и его коллеги после инцидента покинули сессионный зал.

Как отметили на странице в публикации, активист задал мэру вопрос о высоких налогах, которые недавно были приняты местной властью.

Драка мэра Украинки и активиста на сессии