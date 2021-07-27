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В Українці мер міста побився з активістом: в мережу потрапило відео

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Українка, Київська область, Вівторок 27 липня 2021 15:11
В Українці мер міста побився з активістом: в мережу потрапило відео В Українці мер міста побився з активістом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У місті Українка Київської області мер Олександр Туренко побився з одним з активістів. Хлопець спробував поставити незручне запитання міському голові, після чого мер його повалив на підлогу і викликав охорону.

Відео інциденту опублікували на сторінці "Голос Українки" в Facebook.

На кадрах відео видно, що на сесії присутні активісти. Один з них вийшов до трибуни з гучномовцем і спробував поставити меру Олександру Туренко питання. Однак міський голова вискочив з-за трибуни та повалив активіста на підлогу і притиснув.

Після цього він викликав охорону і дав команду вивести активіста із залу. Після цього він встав, переступив через хлопця, походив біля трибуни та сів на крісло. Коли активіст знову спробував виступити з трибуни, мер знову підійшов до нього дуже близько і почав щось говорити на вухо.

Присутні спробували заспокоїти Туренко, і він відійшов від активіста. А потім схопив хлопця за раку і спробував силоміць витягнути його з сесійної зали. Дії мера обурили очевидців, і вони почали активіста захищати. А мер і його колеги після інциденту покинули сесійну залу.

Як зазначили на сторінці в публікації, активіст поставив меру питання про високі податки, які нещодавно були прийняті місцевою владою.

Бійка мера Українки та активіста на сесії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Львова побили вуличних музикантів.

А також розповідали про те, що відомий український актор і чоловік зірки "кріпак" влаштував вночі бійку на вулиці.

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