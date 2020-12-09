Українці поставили страшний діагноз: помилка лікарів перетворила її життя на кошмар

Лікарі поставили українці невірний діагноз (колаж РБК-Україна)

Мешканці Чернігова Ольги Одарченко чотири роки тому лікарі поставили страшний діагноз - рак. Потім її прооперували, але незабаром виявилося, що медики допустили помилку і ніякої онкології у неї немає. Це з'ясувалося на восьмий день після операції. Один з лікарів сказав українці про це.

"Тобі пощастило, у тебе не було раку", - сказав мені лікар. Я запитала його, а навіщо ж мені тоді зробили операцію? Доктор відповів, що просто це було схоже на рак", - згадує Ольга в сюжеті ТСН.

Ніхто з медиків навіть не вибачився. Їй тоді було 37 років і вона повернулася до колишнього життя. Але через рік її права рука почала опухати. Через те, що нічого не боліло, жінка не зверталася до лікарів, а ще через рік різниця в розмірах рук досягла 5 сантиметрів. Виявилося, це лімфедема. Тоді Ольга дізналася, що крім уявної пухлини їй вирізали ще 10 здорових лімфовузлів. Лікар онколог про це нічого їй не сказав. Почалися проблеми.

Лікар, який оперував Ольгу в Чернігові, сказав, що лікарі зробили так, тому що тоді так було потрібно. Та й пухлину у неї начебто він мацав. На жаль, саме Ольга потрапила в статистику помилкових діагнозів.

"Така статистика в Україні є. Близько 3% пацієнтам ставлять помилковий діагноз рак. Ми ці випадки переглядаємо, але якщо вам здається, що діагноз рак це просто, то ні", - розповідає хірург.

Зараз відкрито кримінальне провадження у справі лікарська помилка. Онкологи досліджували аналізи цитології Ольги і прийшли до висновку, що раку у неї не було.

Сама Ольга служила в АТО і допомагала військовим, але зараз вона сама потребує допомоги і збирає гроші собі на трансплантацію лімфовузлів. До того ж жінка мати-одиначка виховує доньку і дуже хоче бути здоровою.

Чернігові українці поставили неправильний діагноз рак

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