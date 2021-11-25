Украинке хотели продать детскую игрушку по фейковой скидке: "считают клиентов дураками"

Перед "черной пятницей" в Украине все чаще можно попасть на фейковые скидки. Обычно люди ведутся на приятные цены, которые оказываются не правдивыми.

Так, киевлянка Кристина Матея рассказала об одном из таких инцидентов, пишет ТСН.

В частности, женщина накануне "черной пятницы" хотела купить в одном из украинских детских магазинов игрушку по заниженной цене. Однако, как оказалось продать ей ее пытались по стандартной стоимости.

Речь идет об игровом наборе "Спасательная станция", который без скидки стоит 5039 гривен.

Киевлянка пожаловалась на фейковую скидку (kyiv.tsn)

Кристина рассказала, что продавцы перед "черной пятницей" подняли цену на товар на 10%.

"В "черную пятницу" хотела купить ребенку подарок со скидкой. Для этого оставила открытую вкладку в телефоне. Когда зашла проверить цену, то обнаружила, что ее сначала подняли, а потом опустили на 10%", - рассказала она.

Киевлянка пожаловалась на фейковую скидку (kyiv.tsn)

Затем возмущенная женщина написала об этом на страницу магазина в Instagram. Однако, ей ответили, что на товар есть скидка и заблокировали. Через некоторое время магазин заблокировал и страницу сестры клиентки.

"Просто неприятная ситуация. Считают клиентов дураками", - добавила она.